Lula promete recuperar os BRICS, mas manda Putin “parar com esta guerra” (vídeo)

O ex-presidente participou de evento com lideranças do PSOL neste sábado em que agradeçou o apoio da legenda: "nunca deixaram de ser solidários e acreditar na minha inocência" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula defendeu a criação de uma moeda para a América Latina. e disse que vai recuperar os BRICS, grupo de países de economias emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

“Vamos reestabelecer a nossa relação com a América Latina. E se Deus quiser vamos criar uma moeda na América Latina porque não tem esse negócio da gente ficar dependendo do dólar. Vamos tentar recuperar os BRICS. Só basta que mande o Putin parar com essa guerra”, afirmou Lula durante evento com lideranças do PSOL neste sábado (30), em São Paulo, que contou com a participação de Guilherme Boulos - pré-candidato a uma cadeira na Câmara-, o deputado federal Ivan Valente (SP) e Juliano Medeiros, presidente nacional da sigla, entre outras lideranças.

O evento marcou a formalização do apoio do PSOL à pré-candidatura de Lula. "A união da esquerda em torno da candidatura de Lula é sem dúvida a melhor tática para derrotar Bolsonaro. Estamos felizes e esperançosos com essa decisão. Na semana que vem já iniciaremos as conversas para participar do conselho político da campanha e da coordenação do programa de governo", afirma Juliano Medeiros, em nota sobre a decisão do diretório nacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Eu sou muito grato ao Juliano e ao Boulos porque mesmo nos momentos em que eu fui mais perseguido, nunca deixaram de ser solidários e acreditar na minha inocência", destacou Lula durante o ato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre a conjuntura nacional, Lula afirmou que o "país andou para trás" com o golpe e o governo de Jair Bolsonaro. "Temos milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, o IBGE publicou uma pesquisa mostrando que o salário caiu. Mas eu acho que é possível dar a volta por cima, e eu tenho muitas ideias para colocar em prática no Brasil", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula defende criação de moeda para a América Latina. “Não tem esse negócio de depender do dólar”.



Em evento de formalização do apoio do Psol neste sábado (30), ex-presidente disse que tentará recuperar os Brics. “Só mande o Putin parar com essa guerra”, afirmou.



Assista ▶️ pic.twitter.com/rB0g2HkrAl — Metrópoles (@Metropoles) May 1, 2022





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE