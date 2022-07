Lula promete 'revogaço' dos sigilos decretados pelo governo Bolsonaro caso seja eleito

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu fazer um 'revogaço' dos sigilos decretados pelo governo Jair Bolsonaro caso vença as eleições.

O governo federal decretou sigilo de 100 anos sobre diversos casos sensíveis, como o das visitas de pastores a Bolsonaro, do processo do Exército contra o ex-ministro Eduardo Pazuello pela participação em um ato político e do cartão de vacinação do chefe de governo.

"Nós vamos fazer um revogaço dos sigilos que ele criou", postou o petista.

Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto, ironizou o discurso de Bolsonaro de que seu governo seria livre de corrupção. "Bolsonaro às vezes diz que não tem corrupção no governo dele. Parece que ele não conhece a família que tem", alfinetou.

