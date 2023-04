Lula quer reformular estrutura de inteligência do governo

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer aproveitar a demissão do general Gonçalves Dias do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para reformular a estrutura de inteligência do governo, informa a jornalista Ana Flor no G1.

Segundo ministros e assessores próximos ao presidente, há um descontentamento com a dispersão das informações que são produzidas em diversos órgãos, além de faltar uma área que possa fazer a filtragem e cruzamento do que é considerado estratégico.

Dias pediu demissão após circular vídeo em que aparece, junto com funcionário do GSI, circulando entre os invasores no Palácio do Planalto em meio aos atos golpistas de 8 de janeiro. O vídeo foi divulgado pela CNN Brasil.

Nos próximos dias, Lula vai amadurecer o melhor formato para centralizar as informações de inteligência, mas considera “praticamente” irreversível que fique com um civil.

“Vai ter um novo desenho, que já vinha sendo discutido, e agora vai sair do papel”, disse um assessor presidencial.

