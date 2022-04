Lula recebe apoio da Rede e diz que está "de braços abertos" a quem quiser apoiá-lo

Apoie o 247

ICL

Reuters - Em um evento com a Rede Sustentabilidade, nesta quinta-feira, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu a temporada de declarações de apoio que vão consolidar, ao longo da próxima semana, uma aliança de sete partidos --incluindo o PT-- que irão formar a base de sua campanha, e deixou claro que está de braços abertos para quem quiser se juntar a ele.

"Estamos agora recebendo apoio da Rede, à noite vamos consolidar apoio do PSB, no dia 3 com o Solidariedade, no sábado à noite no PSOL", disse. "Quem governar esse país tem que governar com coração de mãe, que é o mais bondoso. Quero avisar quem não veio ainda, estamos de braços abertos para receber todos que querem recuperar esse país."

Em negociações para uma federação com o PSOL, e por insistência de algumas de suas principais lideranças, a Rede declarou apoio irrestrito a Lula --algo que o único senador do partido, Randolfe Rodrigues (AP), deixou claro: "A sua candidatura não é de uma eleição. Em outubro está em jogo o destino de uma nação. Receba aqui o apoio incondicional da Rede".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mas Marina Silva, fundadora da Rede e ainda hoje um de seus principais nomes e ex-ministra de Lula, e a ex-senadora Heloísa Helena não estavam presentes. Helena já anunciou que apoia Ciro Gomes e Marina não declarou voto, mas sua mágoa com o PT é conhecida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Eu esperava que a Marina estivesse aqui. Minha relação com ela é muito antiga, muito grande... eu aprendi a gostar da Marina quando ela era menina no Acre", disse o ex-presidente.

Interlocutores de Lula tem tentado abrir um caminho com a ex-ministra, que no momento não se opôs ao apoio da Rede a Lula, mas se mantém distante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Brasília por dois dias, Lula ainda irá na noite desta quinta ao Encontro Nacional do PSB, com seu candidato a vice, Geraldo Alckmin, receber oficialmente o apoio do partido.

Atos semelhantes serão feitos no sábado, pelo PSOL, e no dia 3, pelo Solidariedade, somando-se ao PCdoB e ao PV, que formaram uma federação com o PT.

As negociações com outros partidos continuam. O próprio PT admite ser difícil, para o primeiro turno, atrair mais apoios formais, mas mira já o segundo turno e o apoio de partes de partidos como o PSD e o MDB.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a presidente do PT, Gleisi Hoffman, o partido abriu conversas com o Avante, que hoje tem o deputado André Janones como candidato, com 2% das intenções de voto, em média, e continua conversando com Gilberto Kassab, presidente do PSD, e com alas do MDB.

Kassab já prometeu a Lula apoio no segundo turno, mas no primeiro ainda tenta encontrar um candidato próprio. A alternativa, defendida pela maior parte das bancadas do partido, é liberar para que cada um apoie quem desejar.

"Vamos começar uma conversa com o Avante, continuamos em conversas com o PSD. Se o partido for liberar temos várias lideranças que estão conosco. Temos conversas com setores do MDB... Precisamos de um movimento amplo", disse Gleisi.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No dia 7, Lula lança sua pré-candidatura em São Paulo com todos os partidos aliados ao lado, no que vem sendo chamado pelo partido de "movimento a favor de Lula".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE