Lula: "Se alguém quer desarmar esse país, tem que ir votar e votar contra o Bolsonaro"

(Reuters) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou neste domingo que uma das principais estratégias para a reta final da campanha será tentar atrair o apoio daqueles que não votaram no primeiro turno ou anularam seus votos.

"Vamos tentar falar com todos eleitores que por alguma razão não foram votar... e vamos falar com as pessoas que votaram nulo, nós temos que tentar mostrar... a importância de ele votar, ele votar pela democracia", disse o presidente em entrevista coletiva.

Em uma disputa acirrada com o presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula trabalha para evitar que a abstenção na votação - que normalmente atinge as camadas de renda mais baixa, onde ele é melhor votado - acabe tirando a vantagem que ele teve sobre o candidato à reeleição no último dia 2. Na primeira rodada de votação, o petista teve 6,2 milhões de votos a mais.

"Se alguém quer desarmar esse país, tem que ir votar e votar contra o Bolsonaro", disse Lula. "Se alguém quiser educação ao invés de armas, tem que ir votar e votar contra o Bolsonaro, se alguém quiser mais cultura neste país, tem que ir votar e votar contra o Bolsonaro."

