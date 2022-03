Lula se reúne com o MST para discutir articulação nacional de candidaturas

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se reunir com representantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) para discutir a articulação nacional de candidaturas do grupo para as eleições de 2022. O encontro está programado para acontecer em março, informa a jornalista Bela Megale em sua coluna no jornal O Globo.

Ao todo serão 12 candidaturas do MST pelo PT. Sete militantes devem disputar vagas na Câmara Federal e cinco nas Assembleias Legislativas dos Estados. Esta é a primeira vez que o MST faz uma articulação nacional para emplacar seus membros no Legislativo.

Entre os motivos que levaram o MST a organizar candidaturas no âmbito nacional, dirigentes apontam a capacidade que o movimento desenvolveu para falar fora de sua bolha desde o golpe contra de Dilma Rousseff, se tornando reconhecido na luta pela democracia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE