Maia diz que Bolsonaro mente e fala igual a "extremistas bolsominions"

Nesta quinta-feira (17), Bolsonaro acusou Maia de ser o responsável pelo não pagamento do 13º salário aos beneficiários do Bolsa Família. edit

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta sexta-feira (18) que Jair Bolsonaro (sem partido) mente e tem discurso igual ao de "extremistas bolsominions". Nesta quinta-feira (17), Bolsonaro acusou o deputado de ser o responsável pelo não pagamento do 13º salário aos beneficiários do Bolsa Família. A informação é do portal UOL.

"Mentiu em relação à minha pessoa", repetiu Maia, hoje, falando da tribuna da Câmara, o que não é comum para um presidente da Casa. "Aliás, muita coincidência a narrativa que ele usou ontem com a narrativa que os bolsominions usam há um ano comigo, em relação às medidas provisórias que perdem a validade nesta casa."

Apesar do tom severo contra Bolsonaro, internautas relembram nas redes sociais que Maia segura vários pedidos de impeachment contra o extremista.

