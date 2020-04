Até Malafaia critica saída de Moro e diz que faltou habilidade a Bolsonaro

Um dos principais aliados políticos de Bolsonaro, o empresário Silas Malafaia condenou a saída de Sergio Moro do ministério da Justiça. “O maior absurdo e falta de habilidade política nessa hora”, disse ele edit

247 - Um dos principais aliados políticos de Bolsonaro, o empresário Silas Malafaia condenou a saída de Sergio Moro do ministério da Justiça. “O maior absurdo e falta de habilidade política nessa hora”, disse ele.

Bolsonaro recebeu diversas críticas de aliados após trocar o diretor geral da Polícia Federal, causando um mal estar com Sergio Moro, culminando com a demissão do titular da pasta da Justiça.

Veja:

INACREDITÁVEL ! Sou aliado do presidente , NÃO ALIENADO! O maior absurdo e falta de habilidade política nessa hora .Sei que é atribuição do presidente nomear diretor da PF ( art 84 caput, inciso xxv da constituição art 2º-c lei 9266) SÓ Q ELE DEU A MORO CARTA BRANCA.INADMISSIVEL — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) April 24, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.