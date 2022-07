‘Mentiras reiteradamente proferidas’, diz Barroso sobre acusações de Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal negou ter proferido uma palestra no exterior intitulada ‘Como se Livrar de um Presidente’ edit

CartaCapital - O ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso desmentiu nesta segunda-feira, 18, a afirmação do presidente Jair Bolsonaro de que ele teria proferido uma palestra no exterior intitulada 'Como se Livrar de um Presidente'.

Em nota, o gabinete de Barroso disse cumprir “o cansativo dever de restabelecer a verdade diante de mentiras reiteradamente proferidas”. O ministro reforçou que a palestra realizada na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, teve como tema Populismo Autoritário, Resistência Democrática e Papel das Supremas Cortes. A nota ainda disponibilizou links para o vídeo da palestra e para o texto que baseou a apresentação do magistrado.

