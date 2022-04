Mercadante diz esperar que Franklin Martins continue na campanha de Lula

Apoie o 247

ICL

247 – O ex-ministro da Aloizio Mercadante, que hoje preside a Fundação Perseu Abramo, diz esperar esperar que o jornalista Franklin Martins continue na campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência. "Franklin é um excelente profissional, um grande jornalista, deu muita contribuição no governo e na campanha. É um grande analista político e nós esperamos que ele continue. Eu particularmente acho que ele pode contribuir muito com a nossa campanha. Vamos aguardar", disse ele, segundo reportagem da jornalista Bianca Gomes, do Globo.

O substituto de Mercadante na comunicação de campanha deve ser o prefeito de Araraquara, Edinho Silva. Franklin ficou insatisfeito com a saída do marqueteiro Augusto Mendonça, que será substituído por Sidônio Palmeira, da Bahia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE