Ministra Daniela Carneiro pede desfiliação do União Brasil

247 - A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e outros cinco membros da bancada do Rio na Câmara dos Deputados solicitaram à Justiça Eleitoral autorização para deixar o União Brasil, informa o jornal O Globo. No TSE, o processo está nas mãos do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposenta oficialmente a partir desta terça-feira (11).

Os parlamentares alegaram ter sofrido "assédio" por parte da direção nacional e buscaram obter uma "justa causa" para a desfiliação. Eles justificam seu pedido mencionando o corte de senha do diretório estadual, que era essencial para a destinação de recursos do fundo partidário e a nomeação de comissões municipais provisórias. Sem essa senha, não é possível realizar uma convenção estadual.

"A medida (de cassar a senha) imposta pelo presidente Luciano Bivar e seu Vice, Antônio Rueda, não passou por consulta à direção nacional, da qual também faz parte o secretário-geral (...) Cumpre repisar que o arbitrário ato impede a formação e consolidação das bases do partido no estado, bem como qualquer iniciativa dirigida à preparação para as eleições municipais (2024) e geral (2026)", argumentam os advogados dos parlamentares.

A ação apresentada pelos parlamentares do Rio na última quinta-feira pode ter consequências no apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso, uma vez que Daniela Carneiro ocupa uma das três vagas reservadas ao União Brasil no primeiro escalão do governo.

