Ministro das Relações Institucionais, Padilha diz que buscará diálogo com oposição na base do respeito

Apoie o 247

ICL

247 - Alexandre Padilha tomou posse nesta segunda-feira (2) como ministro da Secretaria de Relações Institucionais do presidente Lula. Em seu discurso, o ex-deputado do PT prometeu buscar o diálogo com a oposição.

"Esse ministério é o ministério do diálogo. Esse governo liderado pelo presidente Lula e pelo vice-presidente Alckmin é o governo do diálogo. Não existe aqui alguém que vai falar de metralhar a oposição. Essa época acabou", disse Padilha, acrescentando que o governo Lula buscará manter conversas "com os partidos que compõem a nossa base e, com diálogo e respeito, com os partidos que hoje se afirmam na oposição".

O ministro agradeceu ao Congresso Nacional pela aprovação da PEC da Transição, que, segundo ele, permitiu que o governo Lula inciasse o governo corrigindo o orçamento deixado por Jair Bolsonaro.

Confira abaixo o discurso completo do ministro Padilha:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.