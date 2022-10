Ministro próximo a Bolsonaro diz que Ministério da Defesa não comprovou fraude em urnas

Apoie o 247

ICL

247 - Um ministro com assento no Palácio do Planalto declarou que as tentativas do Ministério da Defesa de encontrar fraudes na urna eletrônica não foram "bem-sucedidas", informa o Painel da Folha de S.Paulo.

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, determinou nesta terça-feira (18) que o Ministério da Defesa entregue, em 48 horas, cópia dos documentos existentes sobre a auditoria das Forças Armadas no processo eleitoral. A pasta vem silenciando sobre o assunto desde a realização do primeiro turno das eleições.

Na decisão, Moraes afirma que a atuação das Forças Armadas, em possível alinhamento a Bolsonaro, pode caracterizar desvio de finalidade e abuso de poder.

Essa também é a interpretação de auditores do TCU (Tribunal de Contas da União) e de procuradores do Ministério Público.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.