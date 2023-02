Moraes autoriza PF a usar dados biométricos do TSE para identificar golpistas

Apoie o 247

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou um pedido da Polícia Federal (PF) e autorizou que a corporação acesse o banco de dados biométricos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O objetivo é auxiliar na identificação das pessoas envolvidas nos atos terroristas do dia 8 de janeiro, informa reportagem do jornal O Globo.

De acordo com Moraes, há "evidente pertinência para a elucidação das investigações". A PF também poderá utilizar "dados biográficos e fotografias" das bases da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI).





