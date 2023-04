Moraes dá 10 dias para PF ouvir Bolsonaro sobre atos terroristas de 8 de janeiro

Apoie o 247

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu o prazo de 10 dias para que a Polícia Federal agende e ouça o depoimento de Jair Bolsonaro (PL) em relação aos atos terroristas de Brasília do dia 8 de janeiro deste ano. A informação é do colunista Valdo Cruz do portal g1.

Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que queria ouvir Bolsonaro falar pessoalmente sobre o caso.

Ao acatar a solicitação, o ministro escreveu: "determino à Polícia Federal que proceda à oitiva de Jair Messias Bolsonaro, no prazo máximo de 10 dias, devendo a PGR ser previamente avisada do dia agendado para, se entender necessário, acompanhar a oitiva".

Os investigadores avaliam que uma postagem do ex-presidente nas redes sociais no dia 10 de janeiro o liga aos atentados terroristas promovidos por bolsonaristas nas sedes dos Três Poderes. Valdo Cruz diz que tal publicação "foi avaliada como um estímulo ao que aconteceu em Brasília durante a invasão dos prédios dos três poderes da República".

