Moraes: terroristas não ficarão em "colônia de férias" e todos serão punidos, inclusive "incentivadores"

"As instituições não são feitas só de mármore. As instituições são feitas de pessoas, de coragem, e irão punir todos os responsáveis. Todos", garantiu o ministro do STF edit

Apoie o 247

ICL

247 - Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes enviou um recado aos terroristas bolsonaristas durante a posse de Andrei Passos Rodrigues como diretor-geral da Polícia Federal. O magistrado afirmou que "todos" os responsáveis pelos atos criminosos vistos em Brasília no domingo (8) serão punidos, inclusive aqueles que "financiaram" ou "incentivaram, por ação ou omissão", os ataques aos prédios dos Três Poderes.

Ele também afirmou que as instituições brasileiras não se restringem às paredes do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo. "Não há apaziguamento nas instituições brasileiras. Se o apaziguamento tivesse dado certo, não teríamos tido a II Guerra Mundial. A ideia do apaziguamento ou é por covardia ou por interesses próprios. Nós temos que combater firmemente o terrorimo, as pessoas antidemocráticas, que querem dar um golpe, que querem um regime de exceção. Não é possível conversar com essas pessoas de forma civilizada. Essas pessoas não são civilizadas. Basta ver o que fizeram no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e, com muito mais raiva e ódio, no Supremo Tribunal Federal. Mas as instituições não são feitas só de mármore, de cadeiras, de mesas. As instituições são feitas de pessoas, de coragem, de cumprimento da lei".

O ministro prometeu que os criminosos não ficarão em "colônia de férias". "Não achem esses terroristas que até domingo faziam baderna e crimes e agora reclamam porque estão presos, querendo que a prisão seja uma colônia de férias, não achem que as instituições irão fraquejar. O Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, com absoluta certeza, com apoio dentro da legalidade, dentro da Constituição, da Polícia Federal, as instituições irão punir todos os responsáveis. Todos. Aqueles que praticaram os atos, aqueles que planejaram os atos, aqueles que financiaram os atos e aqueles que incentivaram, por ação ou omissão. A democracia irá prevalecer".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.