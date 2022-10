Moraes via atuação política e falta de isenção em assessor exonerado do TSE

Alexandre Gomes Machado estaria atrapalhando o trabalho do TSE para responder às supostas denúncias de Bolsonaro sobre as inserções em rádios edit

Apoie o 247

ICL

Reuters e 247 - O gabinete do ministro Alexandre de Moraes interpretava que Alexandre Gomes Machado, assessor do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exonerado nesta quarta-feira (26) , estava "tomando atitudes com falta de isenção e com aparência de atuação política em sua função, além de atrapalhar os trabalhos na corte", informa a Folha de S. Paulo.

A demissão de Machado ocorreu em meio à polêmica gerada pela suposta denúncia de Jair Bolsonaro (PL) , sem provas consideradas cabíveis pelo TSE, de que inúmeras rádios do país não estariam veiculando adequadamente as inserções eleitorais do atual chefe do Executivo.

Tal exoneração alimentou ainda mais o discurso bolsonarista . Entretanto, de acordo com a Folha, o gabinete de Moraes já pretendia demitir o assessor "por questões ligadas ao desempenho no trabalho e por causa da relação com colegas." Ele também estaria atrapalhando o trabalho do TSE para responder às denúncias de Bolsonaro sobre as inserções.

Machado, que estava lotado como assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência e trabalhava na área do TSE que trata das inserções, decidiu prestar depoimento na Policia Federal e disse que desde 2018 vinha apontando problemas nas veiculações da propaganda eleitoral, segundo documento obtido pela CNN Brasil.

O assessor alega ter sido demitido 30 minutos após encaminhar um email da rádio 'JM On line', no qual a emissora teria dito que havia deixado de passar 100 inserções da campanha de Bolsonaro entre os dias 7 e 10 de outubro. A corte, por sua vez, informou que em virtude do período eleitoral a gestão do tribunal vem realizando alterações gradativas em sua equipe.

A acusação sobre as supostas irregularidades nas inserções de rádio acontece num momento tenso para a campanha de Bolsonaro, pressionada pela repercussão da prisão, após resistência com tiros de fuzil e granadas de efeito moral, do ex-deputado Roberto Jefferson, aliado do presidente , no último domingo. Na ação, Jefferson feriu dois agentes da Polícia Federal.

Desde o começo da campanha, o atual presidente vem atacando o TSE e afirmando, sem provas, que o sistema de votação eletrônico é passível de fraude. Nas últimas semanas, Bolsonaro e aliados também têm acusado o TSE de perseguir sua candidatura. O atual mandatário já disse que só reconhecerá os resultados se as eleições forem limpas e transparentes, sem detalhar o que isso significa, aumentando o temor de adversários e observadores internacionais que ele não acate uma eventual derrota.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.