Quase 8 mil unidades de munição são apreendidas na casa de Roberto Jefferson pela PF

247 - A Polícia Federal apreendeu 7.797 unidades de munição na casa do bandido bolsonarista Roberto Jefferson (PTB-RJ) neste domingo (30), informa o portal g1.

As munições foram apreendidas durante busca na residência de Jefferson em Levy Gasparian, no Rio de Janeiro, após o ex-deputado se entregar à polícia.

Ele foi preso por promover ataques à ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, chamando-a de "prostituta arrombada" na sexta-feira (21). Antes de se entregar, no entanto, entrou em conflito com agentes da PF, disparando mais de 50 tiros de fuzil e três granadas contra os policiais.

Das quase 8 mil unidades de munição, 4,9 mil serviam para pistolas (calibres 45 e 9mm), 319 eram para fuzis e mais de 2 mil serviam para revólveres (38 e 22mm). Em audiência de custódia, o bandido bolsonarista revelou ter um arsenal de 20 a 25 armas.

Também foi apreendido o fuzil de calibre 5.56 que o ex-deputado utilizou para atirar nos policiais.

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nos últimos dias mostra as munições encontradas na casa de Roberto Jefferson, confira abaixo:

