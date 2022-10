TSE exonera servidor responsável por inserções eleitorais nas rádios e TV

Cabia ao servidor disponibilizar as peças publicitárias no sistema eletrônico do TSE, de onde emissoras de rádio e TV baixam os arquivos para inserir em suas programações edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) exonerou o servidor Alexandre Gomes Machado, assessor de gabinete da Secretaria Judiciária da Secretaria-Geral da Presidência. Ele era Coordenador do Pool de Emissoras, responsável pelo recebimento dos arquivos com as propagandas eleitorais.

Cabia a ele disponibilizá-las no sistema eletrônico do TSE, de onde emissoras de rádio e TV baixam os arquivos para inserir em suas programações.

Segundo a CNN Brasil, o substituto de Machado será André Barbosa dos Santos.

>>> Empresa que detectou suposta fraude em inserções eleitorais recebeu R$ 501 mil da campanha de Bolsonaro

Ao Antagonista, a assessoria da Corte Eleitoral declarou que a exoneração ocorreu “em virtude do período eleitoral” e que “a gestão do TSE vem realizando alterações gradativas em sua equipe”.

Nesta semana, a campanha de Jair Bolsonaro (PL) afirmou que rádios, especialmente do Nordeste, teriam deixado de veicular diversas propagandas eleitorais do candidato à reeleição. Presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes pediu "provas ou documentos sérios” que confirmem a acusação.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.