Empresa que detectou suposta fraude em inserções eleitorais recebeu R$ 501 mil da campanha de Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - A Soundview Tecnologia, citada pelo ex-secretário de Comunicação e conselheiro de Jair Bolsonaro (PL) Fabio Wajngarten como uma das empresas responsáveis pela “auditoria” que teria detectado falhas na veiculação de propagandas de Bolsonaro em rádios, especialmente do Nordeste, recebeu R$ 501 mil da campanha de Bolsonaro. De acordo com a coluna do jornalista Rodrigo Rangel, do Metrópoles, o pagamento foi feito em 26 de agosto, dez dias após o início oficial das eleições.

“O nome da Soundview não consta do relatório que os advogados de Bolsonaro apresentaram ao Tribunal Superior Eleitoral pedindo apuração da suposta fraude, mas foi mencionado por Wajngarten em seu Twitter. A empresa teria sido, segundo ele, uma das responsáveis pela auditoria”, destaca o colunista.

>>> Empresa contratada por Bolsonaro para identificar suposta fraude em inserções não faz auditorias

De acordo com a reportagem, os registros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que a Soundview também recebeu pagamentos das campanhas do governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e do candidato derrotado por ele, Alexandre Kalil (PSD), além do senador Alexandre Silveira (PSD-MG).

A outra empresa, citada pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, a Audiency Brasil Tecnologia Ltda., “não aparece entre os destinatários de recursos da campanha. Indagado, o comitê bolsonarista não respondeu quando nem como nem por qual valor a empresa foi contratada”, diz Rodrigo Rangel.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.