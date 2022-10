Bolsonaro volta ao discurso golpista e fala em "interferência" e "manipulação de resultados" das eleições

No início desta semana, a campanha bolsonarista acusou emissoras de rádio, especialmente do Nordeste, de não veicularem propagandas eleitorais do candidato à reeleição edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) usou o suposto esquema de fraude na veiculação de inserções de sua campanha em rádios do Nordeste para sinalizar que poderá não aceitar o resultado das urnas caso seja derrotado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições, no próximo domingo (30). Segundo ele, o suposto esquema teria "o dedo" do PT e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Mais uma do TSE. Vocês estão acompanhando. As inserções do nosso partido que não foram passadas em dezenas de milhares de rádios pelo Brasil. Sou vítima, mais uma vez. Onde poderiam chegar as nossas propostas, nada chegou", disse Bolsonaro durante um ato de campanha em Teófilo Otoni, nesta quarta-feira (26), de acordo com a Folha de S.Paulo.

>>> Em desespero, campanha de Bolsonaro tenta melar eleição alegando que teve milhares de inserções veiculadas a menos

“Não será demitindo um servidor do TSE que o TSE vai botar uma pedra nessa situação. Aí tem dedo do PT. Não tem coisa errada no Brasil que não tenha dedo do PT", disparou em seguida. "O que foi feito, comprovado por nós, pela nossa equipe técnica, é interferência, é manipulação de resultados. Eleições têm que ser respeitadas, mas, lamentavelmente, PT e TSE têm muito o que explicar nesse caso", afirmou.

A denúncia sobre a suposta fraude foi feita no início desta semana pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria (PSD).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.