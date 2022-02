Mourão confirma filiação ao Republicanos para concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Sul

Apoie o 247

247 - O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) confirmou à CNN Brasil que se filiará ao Republicanos para concorrer ao Senado Federal pelo Rio Grande do Sul.

Segundo Mourão, a filiação já foi acertada com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira. Ele negociava também com PP e União Brasil.

A afirmação de Mourão joga uma pá de cal sobre o que já era a remota chance de repetição da chapa eleitoral de 2018 entre Jair Bolsonaro (PL) e o general.

Resta agora saber quem será o candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro. Há rumores de que o ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, ou a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, possam assumir a empreitada.

