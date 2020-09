Mourão diz que “está trabalhando” para ser vice de Bolsonaro em 2022

Fórum - O vice-presidente Hamilton Mourão não parece disposto a perder a posição de vice-presidente tão fácil. Em entrevista à rede CNN Brasil, no sábado (12), ele afirmou que pretende se candidatar à reeleição ao lado do presidente Jair Bolsonaro, apesar da relação não parecer tão boa nos bastidores do Planalto.

“Estou trabalhando pra isso. Venho apoiando todas as iniciativas do presidente, venho procurando facilitar o caminho dele, sendo leal para todas as coisas que ele necessita. Então, se ele desejar minha companhia para 2022, marcharemos de passo certo”, afirmou Mourão em entrevista aos jornalistas Caio Junqueira e Renata Agostini, do O Ponto.

