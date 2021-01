Mourão sinaliza reforma ministerial e possível saída de Araújo do Itamaraty

Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, "poderá ocorrer uma reorganização do governo" após a eleição para os comandos da Câmara e do Senado e que "talvez com isso aí alguns ministros sejam trocados, entre eles, o próprio Ministério das Relações Exteriores" edit

247 - O vice-presidente, general Hamilton Mourão, sinalizou que o governo poderá promover uma reforma ministerial logo após a eleição para a presidência da Câmara e do Senado. Apesar de ressaltar que não tem participado das discussões sobre o assunto, ele disse que um dos ministérios que poderá ser alvo de mudança é o das Relação Exteriores, comandado pelo chanceler Ernesto Araújo.

“Não tenho bola de cristal, nem esse assunto foi discutido comigo. Mas em um futuro próximo, depois da eleição dos novos presidentes das duas Casas do Congresso poderá ocorrer uma reorganização do governo para que seja acomodada uma nova composição política que emergir desse processo. Talvez com isso aí alguns ministros sejam trocados, entre eles, o próprio Ministério das Relações Exteriores”, disse Mourão nesta quarta-feira (27) em entrevista à Rádio Bandeirantes, segundo reportagem do jornal O Globo.

A gestão do Itamaraty vem sendo duramente criticada em função dos atritos diplomáticos criados por Ernesto Araújo, como no caso dos ataques à China e nas negociações para a liberação de insumos necessários à produção da vacina contra a Covid-19.

O conhecimento liberta. Saiba mais