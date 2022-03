Na TV, Lula defenderá mudança na política da Petrobrás para 'abrasileirar' gasolina

O PT fará, a partir desta quinta-feira (24), inserções no rádio e na TV. Em uma delas, o ex-presidente Lula defenderá uma mudança na política de preços da Petrobrás edit

247 - Começa nesta quinta-feira (24) as primeiras inserções do Partido dos Trabalhadores no rádio e na TV. Serão cinco gravações de 30 segundos cada uma.

Segundo a coluna de Lauro Jardim, em uma delas o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defenderá uma mudança na política de preços da Petrobrás, que atualmente está baseada na cotação do petróleo no exterior. "Dirá que vão abrasileirar o preço da gasolina", destacou o colunista.

Em outra inserção, o ex-presidente falará sobre esperança. A ideia é que, em outras duas peças, Lula cita algumas medidas durante o seu governo.

Ainda segundo a coluna, a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), protagonizará o último filmete, ao falar sobre a importância das mulheres na política.

Preços

A Petrobrás anunciou, no dia 10 deste mês, que o litro da gasolina aumentará 18,77% e o do diesel, 24,9%.

O gás de cozinha passará de R$ 3,86 para R$ 4,48 por quilo, um reajuste de 16%. Os reajustes passam a valer a partir desta sexta-feira (11).

