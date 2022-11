"Não adianta mais chorar", diz Mourão, que se mostra disposto a dialogar com Lula

Apoie o 247

247 – O vice-presidente eleito Hamilton Mourão afirmou, em entrevista ao jornal O Globo, que Lula venceu as eleições e se mostrou disposto a manter um diálogo republicano com o presidente eleito. "Nós concordamos em participar do jogo, agora não adianta mais chorar", disse ele, em entrevista aos jornalistas Gabriel Mascarenhas e Natália Portinari .

Na entrevista, Mourão falou sobre o pronunciamento de Jair Bolsonaro. "Tranquilo, sereno. Ele não acusou o processo eleitoral, da forma que eu achei que acusaria, não acusou o opositor. Já está estendida a ponte para que a transição seja executada, pelo Ciro Nogueira e quem for de direito da chapa do Lula", afirmou, antes de dizer que as eleições foram limpas, embora questione a participação de Lula. "Nós concordamos em participar de um jogo em que o outro jogador (Lula) não deveria estar jogando. Mas se a gente concordou, não há mais do que reclamar. A partir daí, não adianta mais chorar, nós perdemos o jogo", anotou. "Aceitamos participar do jogo. Não considero que houve fraude na eleição. Mas um jogador não deveria estar jogando. Essa é minha visão", complementou.

Questionado se dialogaria com Lula, já na condição de senador, Mourão foi enfático: "lógico".

