Não faz sentido proibir políticos para dirigir estatais se presidente do BC pode ser nomeado pelo mercado, diz ministro do STF

247 - Um ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) faz uma comparação sobre a quarentena imposta a políticos pela Lei das Estatais.

Segundo ele, não faz sentido manter a restrição para empresas estatais, se, no caso da presidência do Banco Central, o escolhido pode sair diretamente do mercado financeiro para o posto, informa a coluna Painel da Folha de S.Paulo.

O assunto está sob julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal), depois que o PCdoB protocolou, em dezembro do ano passado, uma ação questionando a regra.

O ministro Ricardo Lewandowski, relator da ação, já emitiu seu voto considerando inconstitucional o veto da indicação de dirigentes partidários para o comando de estatais.

