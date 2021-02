Nassif: Bolsonaro está colocando todo o Brasil à venda em três lotes

“Ontem, seu primeiro ato [de Arthur Lira] foi uma visita a Bolsonaro para tratar das prioridades nas pautas do Congresso. Assim como na música de Noel, a venda do país foi em três lotes”, denuncia o jornalista Luis Nassif edit

GGN - O jornalista Luis Nassif, em sua coluna no jornal GNN, relata que Bolsonaro está colocando todo o Brasil à venda em três lotes.

O lote do mercado consistiu na promessa de privatização da Eletrobras, flexibilização do setor elétrico, esvaziamento dos fundos públicos (responsáveis por algumas das principais políticas sociais do país), autonomia do Banco Central.

O segundo lote vai para sua turma: mineração em terras indígenas, registro, posse e porte de arma de fogo, licenciamento ambiental, regularização fundiária (para formalizar todas as invasões de terra), estatuto do índio.

O terceiro lote, uma pequena pauta moral para garantir o manutenção do apoio dos evangélicos: lei de drogas, normas para militares em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), aumento de pena em casos de abusos de menores.

