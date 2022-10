No Alemão, Lula promete Conferência Nacional dos Povos das Favelas

"Podem ter certeza que vai ter uma Conferência Nacional dos Povos da Favela pra gente decidir as políticas públicas para as favelas", disse Lula durante um ato no Rio de Janeiro edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que, se eleito, irá montar uma Conferência Nacional dos Povos das Favelas com o objetivo de definir as políticas públicas voltadas para estas ciomunidades. "Podem ter certeza que vai ter uma Conferência Nacional dos Povos da Favela pra gente decidir as políticas públicas para as favelas. Prometo que este país vai mudar e vai mudar para melhor", disse LUla nesta quarta-feira (12), durante um ato no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.

"A única razão pela qual estou sendo candidato a presidente outra vez é a crença que tenho que podemos mudar as coisas neste país. é a crença. Uma das coisa que tenho falado com quem conversa comigo é que ´precisamos acabar com esta história de que o estado só participa na comunidade quando amanda polícia para cá para vir bater em alguém", drstacou o petista.

"Queremos que a polícia seja um componente de políticas públicas do estado. Antes de vir a polícia tem que vir a educação, a saúde, a cultura, a melhoria de vida das pessoas. O estado tem que fazer tudo. A polícia quando vier ela vem em outro clima. Não é possível que a gente só apareça em páginas policiais, com violência , com morte, com chacina. É este país que quer mudar", afirmou.

