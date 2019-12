Noblat: quem deverá definir a parada a favor de Lula será Celso de Mello

Para o jornalista Ricardo Noblat, confidentes de alguns ministros da Segunda Turma do STF acreditam que o ministro Celso de Mello decidirá em favor de Lula no caso do triplex, o que possibilitará ao ex-presidente recuperar seus direitos políticos edit

247 - Segundo Ricardo Noblat, "confidentes de alguns dos cinco ministros que integram a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal acreditam que o colegiado anulará a sentença do ex-juiz Sérgio Moro que condenou o ex-presidente Lula no caso do tríplex do Guarujá".

O jornalista diz que, por ora, o placar estaria em 2 votos contra 2 a favor e quem "deverá definir a parada a favor de Lula será o ministro Celso de Mello". Não com base no material divulgado pelo site The Intercept Brasil, conta Noblat, mas com base no vazamento ilegal autorizado por Moro da gravação da conversa telefônica entre Lula e a então presidente Dilma Rousseff.

"Caso, de fato, a sentença de Moro seja anulada, Lula recuperará a condição de poder ser candidato outra vez e o caso do tríplex terá de ser julgado novamente", diz.