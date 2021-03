Nova petição da defesa de Lula comprova crime de lesa-pátria cometido pela Lava Jato

247 - Uma nova petição da defesa técnica de Lula enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) revela que a Lava Jato de Curitiba criou conscientemente denúncia falsa sobre compra de caças da FAB, expôs a agências dos EUA dados estratégicos de segurança nacional, reafirmando o crime de lesa-pátria. Para obter vantagem financeira, via EUA, tentaram envolver a Boeing no caso.

A denúncia foi terceirizada para o Ministério Público Federal de Brasília, que depois encomendou a Curitiba depoimento armado do delator, o ex-ministro Antonio Palocci. Mensagens também mostram uso de ameaça para obter delações e envolvimento do juiz Bonat, sucessor de Moro, com os procuradores.

Leia abaixo a íntegra da petição:

