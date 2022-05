'O Brasil está sufocado, mas provamos que o povo pode ter comida e melhores salários', diz o PT em inserção para a TV (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compartilhou no Twitter a nova inserção do Partido dos Trabalhadores para a TV. Na peça, a legenda destacou a alta da inflação, falta de emprego e de comida na mesa de milhares de brasileiros.

"Por onde você olha tudo ficou mais caro e os empregos cada vez mais difíceis", afirmou o interlocutor. "Existe uma saída. A sensação é que estamos sufocados. O Brasil já provou que pode ser um País melhor para todos, com comida, emprego e uma vida mais feliz para as famílias", disse.

Antes de fazer a postagem sobre a inserção, Lula afirmou que o Brasil precisa "recuperar uma vida digna para o povo". "Gerar empregos para que as pessoas consigam, com seu salário, sustentar sua casa, colocar comida na mesa, ter um bom almoço de domingo em família. O Brasil merece isso".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Existe uma saída! Confira a nova inserção para TV do @ptbrasil #VamosJuntosPeloBrasil pic.twitter.com/UmNHty96u7 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — Lula (@LulaOficial) May 15, 2022

Nós precisamos recuperar uma vida digna para o povo. Gerar empregos para que as pessoas consigam, com seu salário, sustentar sua casa, colocar comida na mesa, ter um bom almoço de domingo em família. O Brasil merece isso. Bom dia a todos! CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 15, 2022

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,1% no primeiro trimestre de 2022.

Em abril, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), prévia da inflação oficial do País, aumentou 1,73%, a maior variação mensal desde fevereiro de 2003 (2,19%) e a maior alta para abril desde 1995 (1,95%).

Ao todo, 116 milhões de pessoas vivem com algum grau de insegurança alimentar e ao menos 19 milhões estão passando fome, de acordo com dados, referentes a 2020, do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, conduzido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE