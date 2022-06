Oposição pede que STF investigue provas contra Bolsonaro anunciadas pelo ex-presidente da Petrobrás

Senador Randolfe Rodrigues entrou com pedido no Supremo para que celular de Roberto Castello Branco seja apreendido e periciado edit

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder da oposição, entrou nesta segunda-feira (27) com uma petição no Supremo Tribunal Federal (STF) pela abertura de inquérito para investigar as provas de uma interferência de Jair Bolsonaro (PL) na Petrobrás, anunciadas pelo ex-presidente da estatal Roberto Castello Branco. A informação é da Folha de S. Paulo.

Durante uma troca de mensagens entre o ex-presidente da Petrobrás e economistas, Roberto afirmou que possuía um celular corporativo com evidências contra o atual chefe do executivo e que tal aparelho teria sido devolvido "intacto" à empresa.

Randolfe Rodrigues também solicita a apreensão do celular mencionado por Roberto, no qual estariam "mensagens e áudios que poderiam incriminar Bolsonaro."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um trecho da petição apresentada ao STF diz: "O que se vê é que a tentativa imperiosa do senhor presidente da República de interferir na Petrobras em detrimento da boa tutela do interesse e do patrimônio públicos, com nítido propósito meramente eleitoral e desvirtuado da dinâmica constitucional, é evidente".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE