Partido de Bolsonaro usa Moro como garoto-propaganda e ele nega intenção de se filiar

Foto do ministro da Justiça foi colocada no cartaz de um evento de coleta de assinaturas do Aliança pelo Brasil, mas não esteve por lá e negou intenção de se filiar ao partido. Joice Hasselmann disse que a ideia foi do "investigado Flávio"

247 - Mais um mal estar entre Sergio Moro e Jair Bolsonaro: neste sábado 1, o partido Aliança pelo Brasil, fundado pelo presidente, realizou um evento no Rio de Janeiro para coletar assinaturas e usou algumas personalidades como propaganda em uma cartaz: o ministro da Justiça, a ministra Damares Alves e Flávio Bolsonaro, além de Michelle.

Moro, no entanto, que sequer esteve no evento, negou intenção de se filiar à legenda. À Folha, por meio de sua assessoria de imprensa, Moro disse que não tem intenção de se filiar a nenhum partido político.

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP), forte crítica dos filhos e defensora de Moro, disse que a ideia veio do “investigado Flávio”. “USO SEM AUTORIZAÇÃO: Sob o comando do investigado @FlavioBolsonaro,,Aliança usa imagem de @SF_Moro no vale-tudo por assinaturas. Tentaram transformar Moro do Brasil num mero garoto-propaganda de partido! Moro desmascarou ao NEGAR a intenção de se filiar ao partido da família JB”, postou a parlamentar no Twitter.