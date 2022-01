PDT vai ao TSE contra aplicativo da família Bolsonaro

PDT pediu que TSE cobre informações de Jair Bolsonaro sobre app Bolsonaro TV; app coleta dados, ao contrário do que informou à Apple edit

Metrópoles - O PDT pediu nesta terça-feira (25/1) que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cobre que Jair Bolsonaro detalhe como foi criado o aplicativo Bolsonaro TV, destinado a reunir num único app o que a família Bolsonaro posta em diferentes redes sociais. Em novembro, a coluna mostrou que o aplicativo coleta dados de usuários, ao contrário do que declarou à Apple.

“A unificação de informações sobre a família Bolsonaro potencializará a difusão do arsenal de fake news arquitetado pelo presidente da República e por todos aqueles da sua estirpe, em ordem a macular a integridade do regime democrático”, escreveu o PDT, apontando que o financiamento do app é desconhecido e pode ser enquadrado em crimes eleitorais.

Nesta segunda-feira (24/1), Jair Bolsonaro divulgou o aplicativo em suas redes. Em novembro, o app foi lançado nas redes pelo vereador Carlos Bolsonaro, que comandará novamente o marketing da campanha do pai ao Planalto.

