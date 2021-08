'Pedi a Fux para restabelecer diálogo com Bolsonaro', relata Pacheco

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), se reuniu com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, nesta quarta-feira (18) e, ao deixar o prédio da Corte, falou com jornalistas.

Ele ressaltou a importância do relacionamento entre representantes dos Três Poderes - Executivo, Legislativo e Judiciário - e revelou que pediu a Fux para que retome o diálogo com Jair Bolsonaro: "esse diálogo é fundamental. É muito importante que ele aconteça sistematicamente. Fiz um pedido muito especial ao presidente Luiz Fux para que possamos restabelecer esse diálogo com o Executivo".

"É muito importante que se restabeleça esse contato nesse momento, sobretudo entre o presidente do STF e o presidente da República, em um diálogo em que se possam identificar quais são as dificuldades, os problemas, e buscar consensos", acrescentou.

No início do mês, Fux cancelou uma reunião entre os chefes dos Três Poderes diante dos fortes ataques de Bolsonaro a integrantes do STF.

