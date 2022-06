Pesquisa do banco BTG, em parceria com a FSB, confirma vitória de Lula contra Bolsonaro no segundo turno por 52% a 37%

Apoie o 247

247 – Uma nova pesquisa eleitoral divulgada nesta manhã, realizada pelo banco BTG Pactual em parceria com a FSB, confirma a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas em segundo turno. De acordo com o instituto, Lula teria 52% dos votos contra 37% de Jair Bolsonaro. No cenário estimulado de primeiro turno, Lula tem 43% contra 33% de Bolsonaro, 8% de Ciro Gomes, 3% de Simone Tebet, 2% de André Janones e 1% de Pablo Marçal. Ou seja: Lula teria 43%, contra 47% dos adversários somados – o que levaria a disputa para o segundo turno.

A pesquisa foi registrada no TSE com o número 05022-22, com duas mil entrevistas telefônicas – o que reduz o grau de precisão e tende a favorecer o bolsonarismo. Na mais recente pesquisa Datafolha, Lula vence em primeiro turno, com 53% dos votos válidos.

A pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (23), mostrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 19 pontos de vantagem sobre Jair Bolsonaro (PL). O petista atingiu 47% das intenções de voto no primeiro turno, contra 28% do seu adversário na pesquisa estimulada, o que o levaria a uma vitória no primeiro turno, com 53% dos votos válidos.

Ciro Gomes (PDT) alcançou 8%. André Janones (Avante) teve 2%, e Simone Tebet (MDB), 1%. Pablo Marçal (Pros) e Vera Lucia (PSTU) também registraram 1% cada.

Brancos e nulos somaram 7%, e não souberam responder, 4%.

Foram entrevistados 2.556 eleitores em 181 cidades nos dias 22 e 23 de junho. A margem de erro é de dois pontos para mais ou menos.

A pesquisa, realizada nessa quarta (22) e nesta quinta (23), foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 09088/2022.

