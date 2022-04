Pesquisas "forçam a mão" para tentar demonstrar suposta arrancada de Bolsonaro, diz Reinaldo Azevedo

O jornalista questionou o porquê da omissão da possibilidade de Lula vencer já no primeiro turno edit

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo avaliou, via Twitter, que o cenário eleitoral é de "impressionante estabilidade", com o ex-presidente Lula liderando com ampla margem sobre Jair Bolsonaro nas principais pesquisas de intenção de voto.

Entretanto, ele questionou o porquê da omissão da possibilidade de o petista vencer já no primeiro turno, como mostram os resultados do mais recente levantamento Quaest.

Azevedo crê que, em outubro, a disputa será mais apertada, "mas é evidente que se força a mão para tentar ver uma arrancada de Bolsonaro onde ainda não há".

como nos seis cenários testados pela Quaest? Nem acho q vá acontecer e creio q disputa será apertada. Mas é evidente que se força a mão para tentar ver uma arrancada de Bolsonaro onde ainda não há. — Reinaldo Azevedo (@reinaldoazevedo) April 7, 2022

