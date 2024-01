PF apreende celular de Carlos Bolsonaro e conteúdo é considerado explosivo

Todas as mensagens, mesmo as apagadas, além dos arquivos de nuvem, serão recuperadas com tecnologia de última geração; pedido de prisão não é afastado edit

Agenda do Poder - Na busca e apreensão realizada na casa, em Angra dos Reis, onde Jair Bolsonaro está hospedado, a Polícia Federal apreendeu o celular de Carluxo.

Segundo uma fonte, a íntegra do conteúdo do aparelho será ainda analisada com vagar, método e profundidade. Todas as mensagens, mesmo as apagadas, serão recuperadas com tecnologia de última geração. Também serão periciados os arquivos em nuvem.

Numa análise superficial, o material encontrado foi classificado como explosivo. A partir do resultado deste trabalho, não está afastada a hipótese do pedido de prisão do filho do presidente.

