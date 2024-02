PF avança com cautela sobre militares para evitar crise institucional com as Forças Armadas

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal tem avançado nas investigações envolvendo o Jair Bolsonaro e a tentativa de golpe do 8 de janeiro, no entanto, de acordo com informações do jornalista Rodrigo Rangel, do Metrópoles, as ações são meticulosamente controladas quando se trata de oficiais das Forças Armadas, especialmente os de alta patente, em meio ao receio de desencadear uma crise institucional com os militares.

Ainda de acordo com a reportagem, existe um temor considerável de que novos avanços nas investigações possam ser interpretados como uma afronta às Forças Armadas.

Nos bastidores, já se observa um descontentamento significativo entre os oficiais de alta graduação. Contudo, a principal preocupação é evitar que esse mal-estar se transforme em uma crise pública.

Entretanto, a cautela da PF não implica em um congelamento das investigações já em curso que envolvem figuras proeminentes do meio militar, como os generais Augusto Heleno Ribeiro e Walter Braga Netto. Estes casos são considerados como superados, mesmo dentro das próprias Forças Armadas.

