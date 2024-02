PF cumpre mandado de prisão de Filipe G. Martins

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal (PF) desencadeou uma operação nesta quinta-feira (8) visando o ex-assessor de Jair Bolsonaro, Filipe G. Martins, após acusações de seu envolvimento na trama golpista do 8 de janeiro, destaca o jornal O Globo. O mandado de prisão foi emitido como parte de uma investigação que inclui a entrega de uma minuta golpista ao então presidente, além de um gesto racista durante uma transmissão ao vivo.

Filipe G. Martins, conhecido por sua atuação nas redes sociais em apoio ao governo anterior, submergiu das plataformas digitais após a derrota nas eleições. No entanto, as investigações revelaram sua presença em encontros no Palácio da Alvorada, onde teria entregue o referido documento a Bolsonaro.

Segundo informações obtidas pela CPI do 8 de Janeiro e por meio da Lei de Acesso à Informação, Martins esteve presente em quatro ocasiões no Palácio da Alvorada em dezembro de 2022, após a derrota eleitoral de Bolsonaro para Lula. Nessas reuniões, ele teria entregado a minuta que delineava supostas interferências do Poder Judiciário no Executivo e propunha a realização de novas eleições, além da prisão de autoridades.

A investigação também aponta a presença de Filipe G. Martins em reuniões no Ministério da Defesa, intensificando as suspeitas sobre seu papel na trama golpista.

Tanto a defesa de Martins quanto a defesa de Bolsonaro e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens que fez a denúncia, abstiveram-se de comentar sobre as acusações até o momento.

