PF investiga se assessora de Carlos Bolsonaro tentou obter informações sigilosas sobre inquérito da PRF

Assessora do vereador do Rio teria buscado dados sobre inquérito da PRF relacionado à eleição de 2022; PF examina mensagens e apura possível vazamento de informações

247 - A Polícia Federal investiga se uma mensagem enviada por Luciana Almeida, assessora do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), ao deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) tinha como objetivo buscar informações de um inquérito que investigava a suposta interferência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na eleição de 2022.

A mensagem, enviada em novembro de 2022, solicita a ajuda de Ramagem e menciona a delegada Isabela Muniz Ferreira, responsável pela apuração do inquérito na época. A PF instaurou um inquérito no mesmo mês para investigar se a cúpula da PRF atuou em uma trama para prejudicar o trânsito durante o segundo turno das eleições presidenciais, destaca o jornal O Globo.

Isabela Muniz Ferreira afirmou que a área de inteligência da PF, que atualmente investiga a PRF, irá auditar os inquéritos citados na mensagem para esclarecer como as informações vazaram. A delegada também esclareceu que os números mencionados na mensagem não correspondem às investigações em questão.

A mensagem recebida por Ramagem foi obtida pela PF por meio de uma quebra de sigilo autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O material está sendo periciado, e o inquérito aponta indícios da atuação de um "núcleo político" no escândalo de espionagem da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). .

