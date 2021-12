PGR arquiva apuração contra Bolsonaro por uso eleitoral da EBC em live

Estatal transmitiu live em que Jair Bolsonaro atacou as eleições sem provas edit

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - A PGR arquivou uma apuração preliminar contra Jair Bolsonaro por ter usado eleitoralmente a estatal Empresa Brasil de Comunicação (EBC) na live em que atacou as urnas eletrônicas e o processo eleitoral sem provas. A decisão foi assinada no último dia 16 pelo vice-procurador-geral-eleitoral Paulo Gonet.

Bolsonaro era suspeito de ter praticado campanha eleitoral antecipada, abuso de poder político e promoção pessoal em julho, quando usou a TV Brasil, da EBC, para transmitir uma live em que mentiu sobre as urnas eletrônicas. A apuração preliminar tem o objetivo de colher informações para justificar um eventual pedido de abertura de um inquérito.

O vice-PGR eleitoral justificou o arquivamento afirmando que uma outra investigação sobre o mesmo tema já tramita no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que após a live abriu um inquérito administrativo contra Bolsonaro. O MP Eleitoral também atuará nesse inquérito e enviará sua manifestação ao TSE.

