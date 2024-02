Podemos e União Brasil devem ser poupados em caso de cassação de Moro

Moro deve ser condenado tanto no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) quanto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na ação edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Mesmo em uma eventual condenação de Sergio Moro (União Brasil-PR) os partidos Podemos e União Brasil não sofreriam punição, de acordo com os advogados de PT e PL, que encabeçam o processo contra o ex-juiz da Lava Jato na Justiça Eleitoral do Paraná, informa reportagem do jornal Folha de S.Paulo. O ex-juiz considerado suspeito pelo STF foi denunciado por abuso de poder econômico na pré-campanha do pleito eleitoral de 2022. >>> TRE-PR marca julgamento que pode resultar na cassação de Moro

Moro deve ser condenado tanto no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) quanto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na ação. Independentemente do resultado, o senador poderá recorrer ao TSE. Caso o tribunal de terceira instância decida pela cassação, vão ser necessárias novas eleições com o objetivo de preencher a cadeira de Moro no Senado. As ações judiciais pediram a cassação da chapa eleita. Por consequência, a perda do mandato também atingiria os dois suplentes do senador.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: