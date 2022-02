Presidente da Alerj, André Ceciliano (PT) rebate prefeito do Rio: "Lula não calça salto alto; nem na política, nem na vida"

Possível companheiro de chapa de Marcelo Freixo (PSB) como candidato ao Senado, Ceciliano (PT) condenou ataque do prefeito do Rio ao ex-presidente edit

247, no Agenda do Poder – Da mesma forma que o fez o presidente estadual do PT fluminense, mantendo um tom de cordialidade com o prefeito Eduardo Paes (PSD), que tem conservado canais de diálogo com o PT nacional e estadual, apesar dos ataques que ele fez ao ex-presidente Lula em entrevista ao jornal Valor Econômico , do Grupo Globo, que será publicada na próxima 2ª feira, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano (PT), repudiou o “salto alto” que Paes vê na campanha petista. Ceciliano deve ser o candidato ao Senado em dobradinha com Marcelo Freixo (PSB).

Ao site Agenda do Poder , Ceciliano divulgou o pronunciamento que segue:

“Sem salto alto

Ao que pese o nosso profundo respeito pela liderança do prefeito Eduardo Paes, a sua entrevista ao jornal Valor Econômico neste sábado, dia 5.2, nos surpreendeu tanto pela forma quanto pelo conteúdo.

O momento histórico que vivemos, em que o que está em jogo é levar o Brasil de volta ao rumo civilizatório ou permitir que mergulhemos de vez na bárbarie e no obscurantismo, não permite que questões menores se imponham no jogo político.

Depois de tudo o que viveu, Lula sabe como ninguém que não se calça salto alto – nem na política nem na vida.

Esperamos montar no Rio e onde for possível alianças amplas em torno do presidente Lula, porque é vital que todo o campo progressista seja pelo menos capaz de dialogar, esteja ele à esquerda, ao centro e até à direita, e por maior que sejam as nossas diferenças.

O que está em jogo não é um projeto futuro, mas de futuro, em que o diálogo deve voltar a prosperar.

Dep. André Ceciliano”

