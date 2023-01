Presidentes de todos os poderes da República se unem contra o terrorismo bolsonarista

Presidente Lula tem apoio do Congresso e do Supremo para comandar a guerra ao terror bolsonarista; leia a nota assinada por Lula, Rosa Weber, Arthur Lira e Veneziano Vital do Rêgo edit

Apoie o 247

ICL

247 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu apoio de todos os poderes República para enfrentar o terrorismo comandado por Jair Bolsonaro, em conjunto com setores militares, e que provocou a destruição do patrimônio histórico de Brasília neste domingo. Em nota conjunta, Lula, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente interino do Senado, Veneziano Vital do Rego, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, condenam o terrorismo e pedem serenidade para que o Brasil atravesse uma das crises mais agudas de sua história. Leia abaixo:

Manifestação conjunta dos presidentes dos Poderes da República, assinada na manhã de hoje, em repúdio aos atos golpistas de ontem em Brasília. #EquipeLula pic.twitter.com/p6dOtuh8S6 January 9, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.