Principal revista argentina coloca Janja na capa e a compara a Evita Perón

247 - A revista Noticias, uma das mais prestigiadas da Argentina, publica nesta semana reportagem de capa com a futura primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, que é definida como “A Evita de Lula”. Na capa, o título é “A guardiã de Lula”.

Evita, como se sabe, é quase uma lenda na Argentina, uma das personalidades mais conhecidas no mundo, tema de filmes e musicais.

Ela era bem mais jovem quando o líder político e chefe de Estado da Argentina Juan Domingo Perón a conheceu, e se casou com ela.

Evita morreu ainda jovem, vítima de câncer, e seu corpo, mais tarde, foi disputado politicamente, até que foi sepultado na Recoleta, e seu túmulo é muito visitado.

A revista lembra que Janja foi uma personagem desconhecida até 8 de novembro de 2019. “Nesse dia, depois de ter passado 580 dias na prisão, Lula deu fez seu primeiro discurso em liberdade e oficializou sua relação. “Logrei a proeza de conseguir uma noiva na prisão e, ainda assim, ela aceitou se casar comigo. É muita coragem para ela”, afirmou.

Na verdade, Janja começou a ficar conhecida meses antes, quando o ex-ministro Luiz Carlos Bresser-Pereira, depois de visitar Lula na prisão, postou em seu perfil no Facebook que Lula estava namorando.

Os dois, aliás, começaram a namorar antes na prisão, depois de uma partida de futebol promovida pelo MST em Guararema, perto de São Paulo.

A revista repete o argumento falacioso de que a Justiça não declarou Lula inocente, mas anulou os processos contra ele. É uma falácia porque todo cidadão brasileiro é inocente até sentença condenatória transitada em julgado, o que não ocorreu com Lula, em razão da parcialidade e incompetência jurisdicional de Sergio Moro. Com a ida do ex-juiz para a política, no grupo do principal adversário de Lula, Jair Bolsonaro, ficou claro que Moro agiu politicamente, e não como magistrado.

A revista destaca informações reveladas pelo documentário 580 dias, da TV 247, segundo as quais Lula e Janja trocavam cartas quase todos os dias e ela levava as roupas dele para lavar quando ele estava preso.

Diz Noticias que Janja foi importante não apenas pelo aspecto emocional, mas também político. “Sua companhia colaborou para que o dirigente pudesse construir uma imagem que o associara à vitalidade e à alegria. Aos 77 anos, com uma esposa 21 anos mais nova, seus assessores viram no casamento uma grande oportunidade. De fato, pouco antes de se casar, o casal viajou ao Ceará e publicou uma foto em que se vêem as pernas grossas de Lula. Segundo a consultoria Quaest, a fotografia foi a imagem política mais comentada em 2021”, escreve. O que mais chamou a atenção não foi a história de amor, mas a forma física de Lula.

Noticias destaca que Janja é muito mais que uma companheira jovem que o acompanha. “Tem uma agenda própria e um interesse particular em temas como o feminismo, o meio ambiente, a cultura e a proteção dos animais”, diz.

A revista conta que Janja participa ativamente das reuniões políticas e também influiu na propaganda de Lula, inclusive nas redes sociais.

À Giselle Leclerco, autora do perfil de Janja, Lula disse: “Janja é muito politizada, tem uma boa cabeça política e é muito feminista.

Reportagem é a segunda matéria mais lida da versão online da revista neste sábado.

