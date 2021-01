Promessa de Lira por cargo na Mesa da Câmara balança deputados do PSB

A ala pró-Lira no partido contabiliza de 18 a 30 deputados, e eles acreditam que dificilmente terão espaço em uma eventual gestão do rival Balei Rossi (MDB-SP) edit

247 - O candidato à presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), aliado do presidente Bolsonaro, vem prometendo cargos no órgão para conseguir virar o voto de deputados de partidos de esquerda.

A ala pró-Lira do PSB pode ser um dos grupos que decidirá as próximas eleições, ainda mais se os 18 a 30 deputados em questão aceitarem a proposta do candidato sobre cargos na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados.

Estes deputados acreditam que dificilmente terão espaço em uma eventual gestão do rival Balei Rossi (MDB-SP).

As informações são da coluna de Guilherme Amado, na Revista Época.

A primeira escolha na Mesa foi dada ao PL.

