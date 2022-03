PSB fica só, e coligará com Federação formada por PT, PV e PCdoB em apoio a Lula

O presidente do PSB, Carlos Siqueira, afirmou que os partidos vão continuar discutindo um programa único. O PSB seguirá na aliança de apoio a Lula, na forma de coligação edit

247 - O PSB desistiu de compor uma federação partidária com o PT, mas seguirá na aliança de apoio à candidatura do ex-presidente Lula, na forma de coligação. A decisão foi confirmada em reunião nesta quarta-feira, 9, entre as cúpulas de PT, PSB, PCdoB e PV. A informação foi publicada inicialmente pelo Metrópoles e confirmada pelo Brasil 247.

Com isso, seguem conversando para formar a federação as lideranças de PT, PV e PcdoB.

Após o encontro, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, afirmou a intenção de estar na composição de Lula também para São Paulo.

“O que nos une é maior do que o que nos separa. Somos convergentes na oposição a Bolsonaro, e vamos continuar discutindo um programa único”, disse Siqueira.

