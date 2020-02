PSL: 'Bolsonaro ataca a democracia ao defender atos contra o Congresso'

O PSL, partido pelo qual Jair Bolsonaro foi eleito, repudiou a iniciativa do ocupante do Planalto de convocar o povo às ruas contra o Congresso Nacional em manifestações previstas para o dia 15 de março. "O PSL repudia veementemente a atitude, que fere as instituições e o equilíbrio entre os Poderes", diz a legenda no Twitter edit

247 - O PSL, partido pelo qual Jair Bolsonaro foi eleito, repudiou a iniciativa do ocupante do Planalto de convocar o povo às ruas contra o Congresso Nacional em manifestações previstas para o dia 15 de março. "O presidente Jair Bolsonaro ataca a democracia ao defender as manifestações do dia 15 de março contra o Congresso. O PSL repudia veementemente a atitude, que fere as instituições e o equilíbrio entre os Poderes", diz a legenda presidida por Luciano Bivar no Twitter.

"Bolsonaro abusa de um comportamento recorrente: em vez de debater assuntos urgentes à população e costurar o apoio às reformas, gasta energia com tentativas de desqualificar o Parlamento e o Supremo Tribunal Federal", afirma a sigla.

